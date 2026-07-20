Durante il ritiro a Dimaro, l’allenatore ha concentrato l’allenamento sulla riconquista del pallone, in particolare sulla riaggressione. La sessione di oggi ha incluso esercitazioni specifiche per migliorare la pressione e la ripartenza immediata dopo aver perso il possesso. Il focus è stato sulla fase difensiva e sulla riattivazione rapida del gioco, secondo quanto riferito da un inviato di Sky Sport 24. La preparazione prosegue con attenzione a queste strategie.

Allegri cura la riconquista del pallone. Prosegue il ritiro del Napoli e Dimaro. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport 24, racconta che la seduta di oggi è dedicata anche alla riaggressione. Il gegenpressing di kloppiana memoria. Una delle chiavi del calcio contemporaneo basato sulla immediata riconquista del pallone. Allegri a Dimaro sta privilegiando gli allenamenti con il pallone anche se domenica, come raccontato dallo stesso Ugolini, si è svolta un’intensa seduta fisica. Si tende ad accentuare la durezza delle sessioni di allenamento con Conte e ad accentuare la leggerezza di quelle con Allegri. Non è così. Sono due modi diversi ama si lavora ugualmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri e la lezione di gegenpressing a Dimaro

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