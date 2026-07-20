È stato annunciato che ci sono diverse misure per ridurre i costi dello studio universitario, tra cui l’area senza tasse, esoneri per merito, alloggi nei collegi e finanziamenti a lungo termine. Queste opzioni sono destinate a chi desidera alleggerire il peso economico legato all’iscrizione e al mantenimento degli studenti. La scelta di un’università si basa ora anche su considerazioni pratiche legate ai costi, oltre che a passioni o prospettive di lavoro.

L a scelta dell’Università oggi, se da un lato è una questione di passioni o sbocchi lavorativi, dall’altro purtroppo, è molto più pragmatica e riguarda il costo reale del mantenere un figlio all’Università. Il peso economico della formazione superiore, infatti, si fa sentire in modo sempre più netto sui bilanci di casa, trasformando il diritto allo studio in un delicato incastro di cifre e sacrifici. La geografia della spesa, oltretutto, cambia radicalmente a seconda della logistica: c’è chi frequenta l’ateneo della propria città e limita i costi, ma ci sono tanti pendolari e i fuori sede, per i quali la spesa, soprattutto per i secondi, assume contorni spesso proibitivi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alleggerire il peso economico dello studio è possibile. Tra no tax area, esoneri per merito, alloggi nei collegi e finanziamenti a lungo termine, cosa bisogna sapere

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