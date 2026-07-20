In estate, l'uso del climatizzatore in auto è frequente a causa delle alte temperature. Tuttavia, sono stati segnalati casi di gas refrigeranti illegali utilizzati nei sistemi di condizionamento. Questi gas non conformi alle normative possono rappresentare un rischio ambientale e di sicurezza. Le autorità monitorano il mercato per individuare eventuali irregolarità nell’utilizzo di sostanze non autorizzate nei sistemi di climatizzazione. È importante verificare che l’impianto utilizzi gas conformi alle leggi vigenti.

Estate, tempo di climatizzatore. Che deve dare il massimo delle sue prestazioni, viste le alte temperature che si stanno registrando ormai da tempo. Quindi è importante che l’impianto sia nelle condizioni ideali per dare il meglio, che si ottiene con una corretta manutenzione, basata su due operazioni: la sostituzione del filtro dell’aria dell’abitacolo e la ricarica del gas dell’impianto. Il primo, che ha anche funzioni antipolline e ha il compito di evitare che particelle dannose all’organismo entrino nella vettura, va sostituito in genere ogni 15-20 mila chilometri o una volta all’anno (più spesso, se si percorrono di sovente strade... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allarme aria condizionata in auto: occhio ai gas fuorilegge

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