Giuliana D’Avola, nata nel 1988, è la prima donna a dirigere un Bulgari Hotel e anche la più giovane in questa posizione. Dopo aver studiato Giurisprudenza, ha scelto di cambiare percorso professionale. Tra le sue esperienze, ha lavorato nel settore dell’ospitalità di lusso, arrivando a ricoprire il ruolo di direttore presso l’hotel milanese. La sua nomina segna un record di genere e di età nel brand.

G iuliana D’Avola, classe 1988, è il primo direttore donna di un Bulgari Hotel, ed è anche la più giovane in questo ruolo. Zendaya, Chiara Ferragni, Priyanka Chopra: “Inside the dream” Bulgari X Dopo gli studi di Giurisprudenza ha deciso di cambiare carriera. Entrata nel gruppo nel 2013 con uno stage, è cresciuta con responsabilità sempre più rilevanti fino a ottenere la direzione del Bulgari Hotel Milano lo scorso aprile. Leggi anche › Apre il primo Bulgari Hotel a Roma e fa il pieno di star ore 6.15. «La mattina mi sveglio alle 6.15 e mi prendo una mezz’ora tutta per me, bevo il caffè senza distrazioni ed è il momento delle “idee geniali”. Ripenso a ciò che è rimasto in sospeso, pianifico le priorità e annoto intuizioni e progetti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Al lavoro con… Giuliana D’Avola, direttore del Bulgari Hotel Milano

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