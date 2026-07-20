affari tuoi quando torna a settembre 2026

L’ultima puntata di Affari Tuoi è andata in onda a settembre 2026. La trasmissione tornerà in onda dopo questa data. La programmazione estiva si caratterizza per repliche e film leggeri, lasciando spazio a palinsesti più tranquilli. La presenza di Stefano De Martino nel prime time ha suscitato interesse tra il pubblico, che già aspetta il ritorno del programma. Non ci sono ancora date ufficiali per la ripresa della trasmissione.

L’ estate televisiva ha i suoi ritmi morbidi, fatti di repliche, film leggeri e palinsesti da ombrellone. Eppure, a molti di noi manca già quella sana, irrinunciabile tensione dell’ access prime time con Stefano De Martino. Manca il rumore del nastro adesivo blu dei pacchi di Affari Tuoi che si strappa, manca l’offerta insidiosa del Dottore al telefono, ma soprattutto manca quell’appuntamento quotidiano che ci riunisce tutti davanti alla tv. Quando torna in onda Affari Tuoi. Proprio mentre ci godiamo le vacanze, la domanda che serpeggia con più insistenza tra i fedelissimi del piccolo schermo è solo una: quando torna in onda Affari Tuoi? La risposta è finalmente arrivata, mettendo fine al tam-tam dei corridoi di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Affari Tuoi, durante la puntata Stefano e Martina si son…

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