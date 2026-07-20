A poco più di un’ora da Roma c’è un lago con un’isola galleggiante | il fenomeno naturale che stupisce tutti

A poco più di un’ora da Roma si trova un lago caratterizzato da un’isola galleggiante, visibile sulla superficie delle acque limpide. La formazione, composta da materiali naturali, si muove lentamente a causa di vento e correnti. La presenza di questa isola è visibile e visibile a occhio nudo, e il fenomeno si ripete nel tempo, creando un effetto dinamico sulla superficie del lago. Nessun intervento artificiale è stato segnalato, e la formazione si sposta in modo naturale.

Di laghi che si nascondono a due passi da Roma ce ne sono tantissimi, ma quello del quale parliamo oggi è in grado di regalare uno spettacolo naturale fuori dal comune: s ulla superficie delle sue acque limpide si muove infatti una vera isola galleggiante, spostata lentamente dal vento e dalle correnti. Un fenomeno incredibilmente affascinante, quasi magico, che continua a sorprendere visitatori, fotografi e amanti delle gite nella natura. Ma dove si trova questo lago? Il Lago di Posta Fibreno e l’incredibile isola galleggiante. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo misterioso del quale stiamo parlando è il la go di Posta Fibreno, nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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