A Milanello, i giovani under 15 campioni d’Italia sono stati congratulati dall’allenatore. Ruben Amorim sta visitando le strutture del club, includendo anche le aree di allenamento e i locali di Casa Milan. La visita si estende anche alle altre sedi del club, con l’obiettivo di conoscere meglio le diverse realtà che compongono l’organizzazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma la visita segna un primo passo verso un approfondimento delle attività del club.

Poco alla volta Ruben Amorim sta cominciando a conoscere l’universo rossonero. Non solo Milanello e Casa Milan, ma anche le altre realtà che fanno del club meneghino una vera e propria grande famiglia. Quindi il vivaio (gruppo Primavera in “primis“), ma pure Milan Futuro e le ragazze, sia della prima squadra che del settore giovanile. Ecco perché nei giorni scorsi, come riportato in una storia instagram del club, a margine dei primi allenamenti nel quartier generale di Carnago, l’allenatore portoghese si è recato al Puma House of Football per salutare la Primavera e l’U18 che hanno iniziato la preparazione ma anche la prima squadra femminile della coach Suzanne Bakker. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milanello i complimenti alle under 15 “scudettate“. L’allenatore esplora l’universo rossonero

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