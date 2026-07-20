A Cardano al Campo si stanno svolgendo i Campionati Europei di corsa, con oltre 400 atleti provenienti da 18 nazioni. La manifestazione, in programma fino al 26 luglio, comprende 66 gare tra pista, strada e maratona, suddivise nelle categorie Allievi, Junior e Senior. Tra gli ospiti c’è anche una campionessa olimpica. La competizione è la prima a essere ospitata in Italia dopo l’edizione dello scorso anno in Germania.

Dopo l’edizione dello scorso anno di Gross Gerau tocca a Cardano al Campo ospitare la competizione continentale, da oggi al 26 luglio. Oltre 400 gli atleti partecipanti, provenienti da 18 Nazioni e 66 le gare in programma che assegneranno i titoli delle categorie Allievi, Junior e Senior per le competizioni su pista, strada e maratona. Molto attesi gli azzurri guidati dal ct Massimiliano Presti. Sede dell’appuntamento 2026 il Pattinodromo Comunale del Centro Sportivo Karol Woytila di via Carreggia, impianto rinnovato per l’occasione, punto di riferimento per il pattinaggio mondiale, con la sua pista a curve sopraelevate di 200 metri e il suo circuito stradale di 500 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Cardano in scena i Campionati Europei Corsa . Ospite la campionessa olimpica Lollobrigida

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