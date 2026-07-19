Nicolò Zaniolo ha lasciato il Galatasaray e è stato riscattato dall'Udinese. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento al Milan, ma le trattative sono in fase di stallo. Zaniolo avrebbe chiesto un aumento di contratto, mentre il club friulano non ha ancora preso una decisione definitiva. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime ore. Il Milan sembra aver allontanato l’ipotesi di un suo arrivo.

Tra i giocatori accostati negli ultimi giorni al Milan c'è stato anche Nicolò Zaniolo: l'Udinese lo ha riscattato dal Galatasaray, ma c'è ancora fermento visto che il fantasista vorrebbe un aumento di contratto dopo la grandissima stagione fatta in Serie A. Per questo motivo si è parlato proprio di Milan e anche di Juventus come possibile squadre interessate. promowebapp L'annuncio di Gianluca Di Marzio sul futuro di Zaniolo. Come scrive il giornalista Gianluca Di Marzio, l'Udinese, Nicolò Zaniolo e i suoi agenti sono continuamente al lavoro per trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. Ci sono stati quindi ulteriori passi avanti tra le parti ed entro sera si dovrebbe trovare una quadra definitiva per la permanenza di Nicolò Zaniolo alla corte di Runjaic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Zaniolo, ore decisive per il futuro: per il Milan opzione sempre più distante

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