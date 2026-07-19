Wenger | Un Mondiale spettacolare l' allargamento a 48 squadre ha funzionato

Un dirigente ha commentato il Mondiale, definendolo spettacolare e dicendo che l’allargamento a 48 squadre ha funzionato. Ha spiegato che, nonostante molti avessero dubbi sulla formula, era necessario per motivi etici, poiché alcune confederazioni avevano bisogno di partecipare. Ha aggiunto che l’esperienza ha confermato la validità del nuovo formato, senza entrare troppo nei dettagli.

"C'erano molti interrogativi sulla presenza di 48 squadre ma io anzitutto credo che fosse eticamente necessario, perchè alcune confederazioni non erano abbastanza rappresentati, e anche l'idea che alcune nazionali non fossero abbastanza forti, ma a entrambi i dubbi è stata data la risposta: abbiamo visto partite fantastiche e grande spettacolo e abbiano visto che il divario tra le nazionali si è ridotto". Lo ha detto il responsabile dello sviluppo globale del calcio Fifa, Arsene Wenger, facendo un primo bilancio del torneo. Parlando poi della finale di stasera, l'ex tecnico francese ha detto di ritenere lche a Spagna sia stata più una squadra nel modo in cui ha giocato, e l'Argentina più una squadra nel modo in cui si è comportata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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