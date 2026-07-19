Volontari in ospedale Rischio di avvelenamento Pronto soccorso sanificato

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì sera, un paziente grave ha causato un episodio di avvelenamento che ha coinvolto quattro volontari ricoverati in osservazione. L'ambulanza è rimasta bloccata sul posto. Il pronto soccorso dell’ospedale è stato temporaneamente chiuso per bonifica e sanificazione. Sono state avviate le procedure di sicurezza e di controllo per verificare la presenza di sostanze tossiche.

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Un paziente grave, 4 volontari ricoverati in osservazione, un’ambulanza bloccata e un pronto soccorso chiuso per bonifica. È il bilancio della brutta avventura accaduta venerdì sera al personale paramedico della Misericordia di Monsummano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano da poco passate le 21 quando una squadra di 4 volontari, tra cui 2 di soli 19 anni, è intervenuta in soccorso di una persona che aveva ingerito un veleno moschicida molto potente. Durante le manovre di assistenza, i soccorritori sono venuti in contatto con la sostanza letale. La gravità della situazione ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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