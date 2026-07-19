volontari in ospedale rischio di avvelenamento pronto soccorso sanificato

Notizia in breve

Venerdì sera, un paziente grave ha causato un episodio di avvelenamento che ha coinvolto quattro volontari ricoverati in osservazione. L'ambulanza è rimasta bloccata sul posto. Il pronto soccorso dell’ospedale è stato temporaneamente chiuso per bonifica e sanificazione. Sono state avviate le procedure di sicurezza e di controllo per verificare la presenza di sostanze tossiche.