Il modulo per la “mappatura del turismo sionista” è stato rimosso meno di un giorno dopo la denuncia pubblica. La piattaforma online ha restituito un messaggio che indica che il file richiesto è stato eliminato. La rimozione è avvenuta rapidamente dopo che è stato sollevato il problema riguardante il contenuto del modulo, definito come anti-ebreo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui contenuti pubblicati sulla piattaforma e sulla loro eliminazione.

«Spiacenti, il file richiesto è stato eliminato». Neanche ventiquattr’ore dopo la denuncia di Libero, il modulo per la “mappatura del turismo sionista” non esiste più. Diciamocelo subito, è una bella notizia: primo perché di liste di proscrizione non ne sentiva il bisogno nessuno (almeno nessuno che abbia a cuore il vivere civile in uno Stato democratico e occidentale e tollerante); secondo perché, se chi ha lanciato in rete quell’iniziativa dal (non) vago retrogusto antisemita ha provato anche solo un tantinello di imbarazzo (ma ci si accontenta della mera preoccupazione per conseguenze sul piano giuridico), significa che c’è rimasta la speranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vittoria di Libero ritirato il modulo anti-ebrei

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