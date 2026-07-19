Per le vacanze del 2026, le mete più popolari tra le under 30 sono state individuate in cinque destinazioni di tendenza. Nonostante i costi dei trasporti siano aumentati e le ferie si siano accorciate, il desiderio di viaggiare rimane forte. La pianificazione si fa più attenta, con scelte di destinazioni che combinano accessibilità e attrazioni di interesse. La preferenza si orienta verso località che offrono esperienze brevi e significative.

Le vacanze nel 2026 raccontano un cambiamento evidente: non viaggiamo meno, ma scegliamo più attentamente come e dove farlo. I costi dei trasporti, le ferie più brevi e un clima internazionale meno prevedibile, infatti, hanno reso la pianificazione più prudente senza però ridurre il desiderio di partire. A cambiare è soprattutto il tipo di esperienza che cerchiamo. Le under 30 non vogliono prosciugare il conto corrente per sette giorni di lettino e ombrellone. Cerchiamo posti che offrano movimento, incontri, cose da vedere e occasioni per cambiare programma. Una spiaggia spettacolare aiuta, certo, ma non basta più. Servono quartieri da esplorare, cibo da provare, serate spontanee e almeno una storia da raccontare al ritorno che sia unica e originale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vacanze 2026, le 5 mete di tendenza per le under 30

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Vacanze estate 2026, allarme voli e stop al carburante: mete e date da evitare

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