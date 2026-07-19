Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026 27 Domande dal 10 al 23 luglio LO SPECIALE

Dal 10 al 23 luglio 2026, i docenti, il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 202627. Per il personale ATA, le domande saranno invece aperte dal 13 luglio al 4 agosto, con eventuali variazioni nelle date. Le procedure riguardano le richieste di spostamento e assegnazione temporanea all’interno delle scuole.

Per l’a.s. 202627 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 13 luglio al 4 agosto (date da confermare). L'articolo Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 202627. Domande dal 10 al 23 luglio LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attese dopo gli esiti della mobilità

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