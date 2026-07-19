una domenica di sapori tour fra delizie e shopping

Una domenica calda si svolge sulle sponde di Bilancino, nell’area Andolaccio, con il Flood Bilancino Festival. L’evento propone musica, teatro e attività creative, accompagnate da offerte gastronomiche. Sono previsti spettacoli e occasioni di shopping, offrendo intrattenimento per tutta la famiglia. La giornata si svolge all’aperto, tra delizie alimentari e momenti di svago, in una cornice naturale vicino al lago.

Una domenica molto calda da vivere sulle ‘fresche’ sponde di Bilancino nell’area Andolaccio, comune di Barberino di Mugello. In programma tanto divertimento e spettacoli nel Flood Bilancino Festival che offre musica, teatro, creatività e golose proposte gastronomiche. In particolare esibizioni di musica dal vivo, circo teatro, performance esclusive aperitivo ed esperienze sul lago. Altro appuntamento di rilievo è la Festa di Sant’Anna a Ponte a Signa, frazione di Lastra a Signa da oggi al 26 luglio. Dalle 19 in poi la località si animerà con serate dedicate al teatro, alla danza, all’intrattenimento musicale, a tanti giochi e sfide fra i rioni con un ricco programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Easter Special: Puducherrys Famous Chocolate Eggs & French Bakeries

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