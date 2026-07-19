Un posto al sole anticipazioni future | Maurizio Lastrico arriva nel cast sarà Omar il nuovo portiere di Palazzo Palladini
È stato annunciato che l’attore Maurizio Lastrico si unirà al cast di Un Posto al Sole, interpretando il ruolo di Omar, il nuovo portiere di Palazzo Palladini. La soap, in onda dal 1996, continua a introdurre nuovi personaggi per mantenere l’interesse del pubblico. La sua presenza si inserisce nelle anticipazioni delle prossime puntate, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui motivi di questa novità.
I fans di Un Posto al Sole lo sanno ormai bene: la soap di Rai Tre è sempre pronta a regalare loro nuovi colpi di scena. In onda ininterrottamente dal 1996, ha dimostrato nel tempo di sapersi rinnovare (e forse è proprio questo il segreto del suo successo). La news di questi giorni promette di mantenere quanto fatto finora, e a breve nel cast Upas troveremo anche Maurizio Lastrico. Maurizio Lastrico sbarca in Un posto al sole. Attore, comico e cabarettista italiano, Maurizio Lastrico è noto per le sue partecipazioni a Camera Cafè e a Zelig. All’attività di cabarettista affianca anche quella di attore, e nel 2013 lo troviamo nel cast di “Sole a catinelle” di Checco Zalone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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