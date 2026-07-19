I fans di Un Posto al Sole lo sanno ormai bene: la soap di Rai Tre è sempre pronta a regalare loro nuovi colpi di scena. In onda ininterrottamente dal 1996, ha dimostrato nel tempo di sapersi rinnovare (e forse è proprio questo il segreto del suo successo). La news di questi giorni promette di mantenere quanto fatto finora, e a breve nel cast Upas troveremo anche Maurizio Lastrico. Maurizio Lastrico sbarca in Un posto al sole. Attore, comico e cabarettista italiano, Maurizio Lastrico è noto per le sue partecipazioni a Camera Cafè e a Zelig. All’attività di cabarettista affianca anche quella di attore, e nel 2013 lo troviamo nel cast di “Sole a catinelle” di Checco Zalone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole, anticipazioni future: Maurizio Lastrico arriva nel cast, sarà Omar, il nuovo portiere di Palazzo Palladini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 giugno 2026: il colpo a Palazzo PalladiniDal 22 al 26 giugno 2026, la soap “Un posto al sole” presenta un nuovo colpo a Palazzo Palladini.

Leggi anche: Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2026: Palazzo Palladini è in pericolo

Temi più discussi: Viareggio: torna con una nuova edizione IL LUOGO DEL PENSIERO, la manifestazione ideata dalla Fondazione Gaber; Irama: Fare televisione mi spaventava, ma adesso mi sta piacendo parecchio; Maurizio Lastrico sorprende tutti: la verità sul suo arrivo a Un posto al Sole; Maurizio Lastrico da Don Matteo a Un posto al sole? | L’attore rompe il silenzio dopo i rumor.

#mauriziolastrico ha già smentito, ma non è strano che #larepubblica pubblichi platealmente una dichiarazione del genere? Qui ci cova... #lasindromedegliamoripassati #follemente #follemente2 #DonMatteo11 #DonMatteo12 #DonMatteo13 #DonMatteo14 x.com

Un posto al sole, anticipazioni future: Maurizio Lastrico arriva nel cast, sarà Omar, il nuovo portiere di Palazzo PalladiniUn posto al sole: nuovo portiere a Palazzo Palladini. Al posto di Raffaele Giordano troveremo Omar, interpretato da Maurizio Lastrico. superguidatv.it

Maurizio Lastrico sorprende tutti: la verità sul suo arrivo a Un posto al SoleMaurizio Lastrico smentisce su Instagram le voci sul suo arrivo a Un posto al Sole. La battuta dell'attore, però, lascia aperto uno spiraglio p ... monza-news.it