Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un calciatore è stato espulso al 75' durante la partita di ieri, lasciando la squadra in dieci. Un gol è stato annullato al 60' per fuorigioco. Un portiere ha subito un infortunio al 50' e è stato sostituito. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1. Nessun altro cambio o episodio rilevante è stato segnalato fino al fischio finale.

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