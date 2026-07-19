Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato estivo, segnando l'inizio della sessione di trasferimenti più intensa dell'anno. La redazione di Calcio News24 aggiorna continuamente le notizie, fornendo dettagli sulle trattative in corso. Le squadre stanno definendo acquisti e cessioni, con molte trattative ancora in fase di negoziazione. L’attenzione è rivolta principalmente a possibili movimenti di giocatori tra le diverse squadre.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 18 luglio 2026. Vozinha, nuova chance in Cile? Il Colo Colo valuta l’eroe di Capo Verde per la porta 22:00 – Vozinha, pista sempre più calda: il Colo Colo accelera per l’eroe di Capo Verde, il Cile può diventare la sua nuova casa Cavani al Lecce? Clamoroso sogno di mercato a parametro zero: primi contatti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
CALCIOMERCATO 2026: INTER, JUVE, MILAN E NAPOLI — TUTTE LE NOVITA DI OGGI|Nevopa
Temi più discussi: La Juve pensa alle uscite: i due giocatori che potrebbero partire; Juve, Carnevali: 'Kolo Muani? Richieste troppo alte'; Roma, prima offerta al Chelsea per Garnacho: nuovi contatti per Summerville; Inter, è fatta per Khalaili: 25 milioni più bonus all'USG.
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com
Buongiorno con il calciomercato: difensori alla Biagio Nazzaro e all’Aurora Treia, doppio colpo in casa Maiolati United, due fratelli al Terre del Lacrima. Tutte le ultime: https://www.vallesina.tv/calcio/calcio-tutte-le-ultime-notizie-live-di-calciomercato-della-valles facebook
Calciomercato, live oggi: Summerville vicino alla Roma, il Milan vuole cedere Estupinan. Il Galatasaray pensa a Bremer, la Juve punta Lorenzo PellerginiCalciomercato live. La Roma si prende il centro della scena nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Dopo essersi lasciata sfuggire Zeki Celik, passato alla Juve ieri sera dopo un blitz ... ilmessaggero.it