Notizia in breve

Oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato estivo, segnando l'inizio della sessione di trasferimenti più intensa dell'anno. La redazione di Calcio News24 aggiorna continuamente le notizie, fornendo dettagli sulle trattative in corso. Le squadre stanno definendo acquisti e cessioni, con molte trattative ancora in fase di negoziazione. L’attenzione è rivolta principalmente a possibili movimenti di giocatori tra le diverse squadre.