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Da calcionews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato estivo, segnando l'inizio della sessione di trasferimenti più intensa dell'anno. La redazione di Calcio News24 aggiorna continuamente le notizie, fornendo dettagli sulle trattative in corso. Le squadre stanno definendo acquisti e cessioni, con molte trattative ancora in fase di negoziazione. L’attenzione è rivolta principalmente a possibili movimenti di giocatori tra le diverse squadre.

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Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il  calciomercato: la sessione estiva. Il  mercato  non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di  Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 18 luglio 2026. Vozinha, nuova chance in Cile? Il Colo Colo valuta l’eroe di Capo Verde per la porta 22:00 – Vozinha, pista sempre più calda: il Colo Colo accelera per l’eroe di Capo Verde, il Cile può diventare la sua nuova casa Cavani al Lecce? Clamoroso sogno di mercato a parametro zero: primi contatti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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