Il Consorzio Gubbio Alta Umbria chiede di superare le polemiche sul Festival della Salsiccia e propone una strategia complessiva per lo sviluppo turistico. La manifestazione si terrà dal 16 al 18 ottobre e ha acceso il dibattito locale. L’associazione invita a considerare un piano più ampio, che includa altre iniziative e investimenti per valorizzare il territorio. La richiesta si inserisce nel confronto sul futuro del turismo nella zona.

Si allarga il dibattito attorno a “Ciccia - Festival della Salsiccia“, la manifestazione in programma dal 16 al 18 ottobre. A intervenire è il Consorzio Gubbio Alta Umbria (Gau), che invita ad andare "oltre la polemica legata al singolo appuntamento", riportando l’attenzione sulla necessità di "una strategia complessiva di sviluppo turistico". Il Consorzio chiarisce infatti di non voler contestare l’evento in sé. Anzi, riconosce che "ogni iniziativa capace di attrarre visitatori e promuovere Gubbio rappresenta un’opportunità per il territorio". Il nodo, però, riguarda il metodo. Per l’associazione è "indispensabile che ogni evento sia inserito in una programmazione condivisa, coerente con l’identità della città e costruita in sinergia con il sistema economico e turistico locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, il “Gau“ tende la mano : "Serve una strategia complessiva"

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