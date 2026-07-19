Tuchel surreale dopo Francia-Inghilterra | Non mi ero reso conto che Saka avesse segnato tre gol

Dopo la finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dall'Inghilterra sulla Francia, l'ex allenatore ha dichiarato di non aver realizzato che Saka avesse segnato tre gol durante la partita. Ha ammesso di aver perso il conto dei marcatori, evidenziando la difficoltà nel seguire gli eventi in campo. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Inghilterra e la conquista del terzo posto nel torneo.

Nell'intervista a caldo dopo la finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dalla sua Inghilterra sulla Francia, Thomas Tuchel ha candidamente ammesso di aver perso il conto degli autori dei gol, in primis il triplettista Saka. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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