Trump | L’Iran ha ritirato l’intesa? Non mi interessa niente

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non attribuire importanza alla decisione dell’Iran di ritirarsi dal memorandum d’intesa firmato a Islamabad, dopo che Teheran aveva annunciato il ritiro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del presidente americano dopo le dichiarazioni di Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minimizzato la decisione dell’Iran di ritirarsi dal memorandum d’intesa firmato a Islamabad, affermando di non attribuire alcuna importanza alla vicenda. La replica durante un’intervista telefonica. Nel corso di un’intervista telefonica concessa a NewsNation, Trump ha commentato le recenti dichiarazioni provenienti da Teheran con toni netti, sottolineando di non essere minimamente preoccupato dalla scelta iraniana. Il leader della Casa Bianca ha infatti liquidato la questione con una frase inequivocabile: “Non me ne può fregare di meno”, lasciando intendere che la revoca dell’accordo da parte dell’Iran non avrà alcun impatto sulla posizione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Trump says Iran wants to settle so badly as tensions escalate

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