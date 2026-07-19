Trump il vicepresidente dell' Us Soccer attacca il presidente degli Stati Uniti e Infantino | Lasciata una macchia morale sul torneo

Da ilmessaggero.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il vicepresidente dell’US Soccer, Nathan Goldberg Crenier, ha criticato pubblicamente Donald Trump e il presidente della FIFA, Gianni Infantino, poche ore prima della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Crenier ha affermato che le azioni di Trump e Infantino hanno lasciato una “macchia morale” sul torneo. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni legate all’organizzazione e alla gestione dell’evento calcistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il vicepresidente dell'Us Soccer Nathan Goldberg Crenier ha lanciato un attacco diretto a Donald Trump e Gianni Infantino, a poche ore dalla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. In un editoriale sul Guardian, il numero due della federazione di calcio americana ha affermato che il presidente degli Stati Uniti lascia una «macchia morale» sul torneo e il numero uno della Fifa ha «benedetto le guerre di Trump in nome del calcio». L'attacco a Trump e Infantino Ecco le sue parole: «Infantino ha cercato di esercitare influenza sul leader americano. Al contrario, ha finito per coinvolgere il calcio nella politica e per minare la... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

trump il vicepresidente dell us soccer attacca il presidente degli stati uniti e infantino lasciata una macchia morale sul torneo
© Ilmessaggero.it - Trump, il vicepresidente dell'Us Soccer attacca il presidente degli Stati Uniti e Infantino: «Lasciata una macchia morale sul torneo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Why Tulsi Gabbard is targeting Dr. Fauci | CUOMO Full Show

Video Why Tulsi Gabbard is targeting Dr. Fauci | CUOMO Full Show

Notizie e thread social correlati

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in SvizzeraIl vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che è necessario continuare a gestire la situazione tra Israele e Libano, prima di partire per la...

Leggi anche: Chi è Mary L. Trump, nipote del Presidente degli Stati Uniti d’America

Temi più discussi: Tensioni tra Trump e Netanyahu per la vendita degli F-35 alla Turchia; Kamel Ghribi premiato a Washington con il Global Leadership Award; Israele a Usa: Iran ha nuovo piano per uccidere Trump. Tra alta tensione e colloqui, il punto; Vance sparla, cospiratorio, di Israele. La non risposta trumpiana alla domanda: chi ha vinto nel 2020?.

stati uniti trump il vicepresidente dellGli Stati Uniti intensificano i raid sull’Iran, Trump valuta nuove operazioni militariGli Stati Uniti intensificano gli attacchi contro l’Iran, mentre Teheran risponde colpendo obiettivi americani nella regione. Trump valuta raid ancora più pesanti e possibili operazioni di terra nello ... panorama.it

stati uniti trump il vicepresidente dellCaos a Washington sul pizzo Usa su Hormuz: Trump smentisce RubioL'annuncio via social di un prelievo sulle merci in transito isola gli Stati Uniti e viola palesemente il diritto marittimo internazionale ... lasicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web