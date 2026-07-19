Trump il vicepresidente dell' Us Soccer attacca il presidente degli Stati Uniti e Infantino | Lasciata una macchia morale sul torneo

Il vicepresidente dell’US Soccer, Nathan Goldberg Crenier, ha criticato pubblicamente Donald Trump e il presidente della FIFA, Gianni Infantino, poche ore prima della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Crenier ha affermato che le azioni di Trump e Infantino hanno lasciato una “macchia morale” sul torneo. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni legate all’organizzazione e alla gestione dell’evento calcistico.

Il vicepresidente dell'Us Soccer Nathan Goldberg Crenier ha lanciato un attacco diretto a Donald Trump e Gianni Infantino, a poche ore dalla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. In un editoriale sul Guardian, il numero due della federazione di calcio americana ha affermato che il presidente degli Stati Uniti lascia una «macchia morale» sul torneo e il numero uno della Fifa ha «benedetto le guerre di Trump in nome del calcio». L'attacco a Trump e Infantino Ecco le sue parole: «Infantino ha cercato di esercitare influenza sul leader americano. Al contrario, ha finito per coinvolgere il calcio nella politica e per minare la... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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