Trivelle in mare Burnham fa Trump Il neo-premier manda il Labour in tilt
Il nuovo primo ministro ha annunciato la ripresa delle trivellazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord, provocando reazioni politiche. La proposta, avanzata alla vigilia dell’insediamento, ha messo in difficoltà il partito di opposizione, che ha criticato la decisione. La misura riguarda il rilancio delle attività estrattive nel settore energetico marittimo e si inserisce nel quadro delle politiche di approvvigionamento energetico del governo.
Alla vigilia del suo ingresso al numero 10 di Downing Street, Andy Burnham si prepara a un annuncio che potrebbe avere ricadute pesanti sul nascente governo (il sesto in dieci anni): la ripresa delle trivellazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord. Se confermato, Burnham prenderebbe le distanze in modo netto dal manifesto elettorale con il quale i laburisti si erano presentati nel 2024. "Non rilasceremo nuove licenze per esplorare nuovi giacimenti perché non porteranno alcun risparmio sulle bollette, non ci garantiranno la sicurezza energetica e non faranno altro che accelerare il peggioramento della crisi climatica", si legge nel documento del partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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