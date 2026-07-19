trivelle in mare burnham fa trump il neo premier manda il labour in tilt

Notizia in breve

Il nuovo primo ministro ha annunciato la ripresa delle trivellazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord, provocando reazioni politiche. La proposta, avanzata alla vigilia dell’insediamento, ha messo in difficoltà il partito di opposizione, che ha criticato la decisione. La misura riguarda il rilancio delle attività estrattive nel settore energetico marittimo e si inserisce nel quadro delle politiche di approvvigionamento energetico del governo.