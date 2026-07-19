Un terremoto ha colpito il Venezuela il mese scorso, causando oltre 5.000 vittime. Le scosse hanno provocato danni diffusi e un aumento degli sfollati. La situazione rimane critica, con le autorità che continuano a gestire le conseguenze del sisma. La popolazione si trova a dover affrontare le conseguenze di un evento che ha lasciato molte persone senza abitazioni e ha aggravato le condizioni di emergenza. La catena di eventi sismici prosegue da settimane.

I terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso mese continuano, a distanza di giorni, a manifestare le proprie conseguenze. In un clima estremamente sofferente a causa del bilancio delle vittime in costante aumento, si somma l’ incertezza di una prospettiva di ripresa nel lungo periodo. I venezuelani, già messi in ginocchio dagli effetti della catastrofe naturale, esternano profondo disappunto per le manovre adottate dal governo in risposta alla crisi. Tuttavia, pare che sul fronte della ricostruzione ci siano sviluppi positivi. Il bilancio delle vittime aumenta in Venezuela: necessario l’intervento delle squadre di soccorso internazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Terremoto in Venezuela: mentre il bilancio supera le 5.000 vittime, cresce la preoccupazione per gli sfollati

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Venezuela Earthquake Death Toll Passes 900 As Rescue Efforts Intensify | 10 News

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