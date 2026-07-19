Secondo quanto riportato da Bounces, la WTA starebbe valutando l’introduzione di test genetici per verificare il sesso biologico delle atlete. La proposta, ancora non ufficiale, mira a garantire l’equità nelle competizioni femminili. La decisione sarebbe stata presa in risposta a discussioni sulla partecipazione di atleti con caratteristiche biologiche ambigue. La WTA non ha ancora confermato ufficialmente questa misura.

La testata Bounces di Ben Rothenberg ha diffuso un’indiscrezione secondo cui la WTA (l’Associazione delle Tenniste Professioniste) sarebbe pronta a introdurre dei test genetici, in modo da verificare il sesso biologico delle atlete. Si fa riferimento a dei documenti interni che sono stati visionati dall’accreditato giornalista statunitense e che rappresenterebbero una delle più grandi modifiche regolamentari dell’intero universo sportivo. Il test genetico sarebbe finalizzato a verificare l’assenza del gene SRY, che viene considerato come uno dei principali fattori coinvolti nello sviluppo sessuale maschile. Si parla di controlli condotti con un tampone orale o un prelievo di sangue, il cui esito determinerebbe l’idoneità delle atlete a scendere in campo per disputare incontri sul massimo circuito internazionale femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis verso una svolta? Ipotesi test genetico per giocare partite femminili: le indiscrezioni sulla WTA

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