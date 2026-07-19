Una donna, nota come tentatrice in un reality show, è stata avvistata in compagnia di un attore molto conosciuto. La donna aveva partecipato alla quattordicesima edizione del programma, contribuendo alla rottura di una coppia attraverso un avvicinamento al partner di lunga data. Dopo la fine del reality, la stessa è stata vista insieme all’attore in un luogo pubblico, suscitando discussioni sui social e tra gli spettatori.

Giada Alessandrini continua a far discutere anche dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island 14. Ha avuto un ruolo determinante nella separazione tra Rosario Monetti e Alessandra Ciociola, che non ha apprezzato l’avvicinamento del fidanzato proprio con lei (che conosceva da prima del programma). Ora la tentatrice sarebbe stata avvistata in compagnia di un noto attore, scatenando la curiosità del web. La segnalazione rilanciata sui social. A far emergere l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua “Rubrichissima” ha parlato di un avvistamento che riguarda proprio Giada Alessandrini. Secondo quanto riportato, la tentatrice sarebbe stata vista in discoteca insieme all’attore Michele Morrone, dando il via a numerose reazioni online. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 14, la tentatrice Giada avvistata con un famosissimo attore: ecco chi è

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Temptation Island 2026: Rosario su Giada, Benedetta SBROCCA

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