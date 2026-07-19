Le tempeste di grandine in Italia sono diventate più frequenti e violente, con dimensioni maggiori. I dati indicano un aumento sia nella quantità di eventi che nella loro intensità. Questo incremento è collegato agli effetti del cambiamento climatico, che contribuisce a condizioni atmosferiche più estreme. La vulnerabilità del territorio si accentua di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi e frequenti.

L'Italia si scopre sempre più vulnerabile di fronte a fenomeni atmosferici violenti. E i dati confermano che le tempeste di grandine nel nostro Paese sono aumentate per frequenza e intensità anche a causa degli effetti del cambiamento climatico. Il recente nubifragio che ha colpito Milano (sorprendendo anche i fan dell'artista portoricano Bad Bunny che ha dovuto sospendere il concerto all'Ippodromo La Maura e provocando feriti proprio dalla grandine) ne è solo l'ultima testimonianza e si inserisce in un trend pluriennale che gli scienziati monitorano con forte preoccupazione., Secondo i dati raccolti e analizzati... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tempeste di grandine sempre più grandi, frequenti e violente: ecco perché

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