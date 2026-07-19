Svolta in casa gialloblù Marinelli lascia la presidenza della Pergolettese | È il momento giusto per fare un passo indietro

Il presidente della Pergolettese ha annunciato le sue dimissioni, spiegando che si tratta del momento giusto per fare un passo indietro. La decisione arriva dopo i recenti cambiamenti ai vertici della società. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali successori o sulle motivazioni specifiche della scelta. La società non ha ancora rivelato come procederà con la gestione futura. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Novità importante in casa Pergolettese. Il presidente Massimiliano Marinelli (nella foto), dopo il cambio ai vertici della società avvenuto nei mesi scorsi, ha deciso di lasciare la sua carica di Presidente. A parlare di questa scelta proprio l’ormai ex numero uno cremasco: "Dopo tanti ripensamenti e con molta sofferenza ho preso la decisione di lasciare la carica di presidente della Pergolettese per lasciare spazio alla nuova dirigenza che ringrazio per avermi chiesto con insistenza di rimanere, ma credo sia giunto il momento per fare questo passo. Sono stati 14 anni magnifici, di cui dieci da Presidente in cui ho avuto modo di conoscere e di vivere questo straordinario cammino con delle persone stupende, come l’indimenticabile Cesare Fogliazza, Anna Micheli e il sempre compianto Andrea Micheli, scomparso negli anni del Covid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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