Summerville ha già detto sì alla Roma | ora la corsa è contro la clausola da 50 milioni

Crysencio Summerville ha accettato il trasferimento alla Roma. La trattativa è in fase avanzata e manca solo l’accordo economico tra i due club. L’esterno olandese ha dato il suo consenso, secondo quanto riferito da un giornalista. La questione riguarda ora la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, che potrebbe influenzare l’esito finale della trattativa.

Il giocatore ha già detto sì. Manca soltanto l’ultimo tassello, quello economico tra i due club. Crysencio Summerville ha dato il proprio gradimento al trasferimento alla Roma, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, che conferma così un via libera atteso da giorni da parte dell’esterno olandese. Distanza di 10 milioni con il West Ham. Il nodo, semmai, riguarda l’intesa tra i due club. La Roma ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro più bonus, ma il West Ham continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni, senza bonus inclusi. Dieci milioni di differenza, insomma, che al momento separano le due proposte. Moretto conferma anche la scadenza già circolata nei giorni scorsi: le prossime ore saranno decisive per capire se le parti riusciranno a limare la distanza e chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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