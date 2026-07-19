Sport in tv oggi domenica 19 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 19 luglio sono in programma numerosi eventi sportivi in TV e streaming. Si seguono tornei di tennis ATP e WTA, il Tour de France di ciclismo, il Gran Premio del Belgio di Formula 1, il GP della Gran Bretagna di motocross e le partite della Nations League di volley. Gli appassionati possono scegliere tra diverse discipline e orari, con copertura disponibile su vari canali e piattaforme digitali.

Oggi, domenica 19 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, la F1 con il GP del Belgio, il motocross con il GP della Gran Bretagna, il volley con la Nations League, e tanto altro ancora. A Foxhills si concluderà il GP di Gran Bretagna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 11.25 la MX2, alle 11.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 14.15 ed alle 17.10, per la MXGP start alle 15.15 ed alle 18.10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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