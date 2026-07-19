Dopo nove giorni di ricerca, un uomo di 79 anni è stato trovato sulla riva di un fiume in una foresta fitta sull’isola di Sakhalin, nell’estremo oriente della Russia. Era scomparso durante una battuta di pesca e i soccorritori lo hanno rinvenuto in stato di stanchezza, ma ancora vivo. La sua posizione era tra gli alberi, a pochi metri dal corso d’acqua.

“Stremato”. Così lo hanno ritrovato i soccorritori dopo nove giorni disperso sull’isola di Sakhalin, nell’estremo oriente della Russia. Protagonista della vicenda è Nikolai Timofeevich Zhilyakov, 79 anni, scomparso durante una battuta di pesca. Sakhalin è una vasta isola coperta in gran parte da fitte foreste, attraversata da fiumi e caratterizzata da aree poco abitate, dove orientarsi può essere estremamente difficile. È stato il ritrovamento dell’ auto abbandonata a far scattare l’allarme e a far partire le ricerche dopo che il 79enne si era avventurato nel bosco per pescare. Il 15 luglio alcuni volontari lo hanno infine individuato sulla riva del fiume Pilevka, a circa 800 metri dal punto in cui era stata trovata la vettura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sopravvive nove giorni nella fitta foresta di un’isola nell’estremo nord della Russia: 79enne trovato “stremato” sulla riva di un fiume

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