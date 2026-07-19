Si svolge a Palermo la quarta edizione di “Sicilia sotto le Stelle” a Villa Castelnuovo. L’evento si concentra su arte, memoria, solidarietà e bellezza, valorizzando le eccellenze siciliane. La manifestazione include iniziative che evidenziano il legame tra cultura e impegno civile, senza specificare dettagli sui partecipanti o le attività. La presenza di un intervento di una rappresentante istituzionale ha sottolineato il ruolo della regione nel promuovere l’identità e il patrimonio locale.

Arte, memoria, solidarietà e bellezza. Sono questi gli elementi che caratterizzano la quarta edizione di “Sicilia sotto le Stelle”, l’evento in programma a Villa Castelnuovo, a Palermo, che celebra le eccellenze siciliane senza dimenticare il valore della memoria e dell’impegno civile. Ospite della trasmissione Cinema e Storie, Stefania Riccobono, direttrice di Life24 Magazine e organizzatrice della manifestazione, ha raccontato la filosofia che anima un progetto nato con l’obiettivo di mostrare il volto più autentico della Sicilia. Un ritorno alle origini. “Sicilia sotto le Stelle” nasce nel 2015 proprio a Villa Castelnuovo. Dopo alcune edizioni svolte altrove, quest’anno la manifestazione torna a Palermo, una scelta fortemente voluta dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Sicilia sotto le Stelle 2026, Stefania Riccobono: «La nostra terra è molto più delle sue ferite»

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Sicilia sotto le Stelle 2026 | Intervista a Stefania Riccobono: arte, memoria e rinascita a Palermo

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Si parla di: Sicilia sotto le stelle torna protagonista con la sua quarta edizione, un progetto che unisce memoria, legalità, cultura e valorizzazione delle eccellenze siciliane; Palermo, ''Sicilia sotto le stelle'' ricorda Paolo Borsellino tra spettacolo, cultura e legalità.

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