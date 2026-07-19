Questa mattina, un uomo di 48 anni ha riportato ferite gravi mentre eseguiva lavori di manutenzione su un terreno nelle campagne di Perdifumo, nel Salernitano. Durante l’intervento, si è staccata una lama di un tagliaerba, causando le ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina mentre era impegnato in lavori di manutenzione di un terreno nelle campagne di Perdifumo, nel Salernitano. Trasportato in elisoccorso, è stato ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, il 48enne stava utilizzando un tagliaerba quando si sarebbe staccata la lama dell’attrezzo, che lo ha colpito a un piede provocandogli una profonda lesione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e stabilizzato il ferito. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si stacca la lama di un tagliaerba, 48enne grave nel Salernitano

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