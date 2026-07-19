Per il concerto previsto a Brooklyn il 21 luglio, la cantante colombiana ha distribuito biglietti gratuitamente a tre gruppi di cittadini newyorkesi. Tra le persone che hanno ricevuto i biglietti ci sono gli addetti ai lavori della Coppa del Mondo e i volontari impegnati nel supporto al Venezuela. La scelta di distribuire i biglietti mira a riconoscere il contributo di queste persone, coinvolgendole nella celebrazione musicale.

Shakira ha deciso di trasformare il suo prossimo concerto a Brooklyn in una celebrazione delle persone che si sono messe al servizio degli altri. In vista del suo show, in programma martedì 21 luglio, la superstar colombiana ha regalato dei biglietti a tre gruppi di cittadini newyorkesi. Da una parte, ci sono i volontari di “Lulla’s”, impegnati nei soccorsi per il terremoto in Venezuela e i lavoratori sindacalizzati che hanno contribuito a rendere possibile la Coppa del Mondo; dall’altra, i ristoratori colombiani che hanno aderito all’iniziativa gastronomica cittadina legata ai Mondiali lanciata dal sindaco di New York, Zohran Mamdani. Tra le persone premiate figura Biviana Pereira Leiva, membro del NYHTC, che ha sottolineato come ricevere un riconoscimento dalla star colombiana abbia avuto per lei un significato particolare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Shakira ha regalato i biglietti per il suo concerto di Brooklyn agli addetti ai lavori della Coppa del Mondo e ai volontari a sostegno del Venezuela

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Shakira fa la storia con il suo concerto a Copacabana con più di 2 milioni di spettatori

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