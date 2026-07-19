Un gruppo di utenti ha organizzato una protesta online contro le grandi aziende tecnologiche, invitando a scrollare senza acquistare. La campagna mira a sottolineare la concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di pochi giganti del settore. La mobilitazione si è diffusa sui social e ha coinvolto anche figure politiche di sinistra, che criticano la mancanza di regolamentazioni e la crescita dei profitti di queste aziende senza adeguate responsabilità.

Un’alleanza tra alto e basso. Da una parte, il senatore del Vermont, Bernie Sanders, spina nel fianco sinistro della politica americana, continua a tuonare contro gli oligarchi del tech della Silicon Valley che accumulano miliardi neanche fossero figurine Panini. Un potere che assume sempre più i tratti di un neo-feudalesimo, avendo colonizzato la vita pubblica e concentrato livelli di ricchezza senza precedenti nella storia recente. Dall’altra, nelle praterie di Reddit cresce una controrivoluzione silenziosa fatta di community che hanno capito che l’ algoritmo si sfida anche chiudendo il portafoglio. Bernie Sanders al Salone del libro di Torino (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scrollare ma non comprare: la rivolta anticonsumista contro l’oligarchia tech

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