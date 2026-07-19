saltano i pannelli solari cimitero chiuso per sicurezza

Venerdì, il cimitero di Vidigulfo è stato chiuso a causa del distacco di pannelli solari installati sul tetto. La caduta dei pannelli ha creato una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, portando alla decisione di mettere in sicurezza l’area. La chiusura rimarrà in vigore fino a quando non saranno completati i lavori di messa in sicurezza e verifica delle strutture.

Una sopravvenuta situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. Per questo il cimitero di Vidigulfo è chiuso. Venerdì, a causa del temporale che si è abbattuto su una parte della provincia, numerosi pannelli fotovoltaici, installati sulla copertura del porticato, si sono staccati e sono precipitati al suolo, risultano divelte parti delle strutture metalliche di sostegno e dei relativi sistemi di ancoraggio, cavi dell’impianto fotovoltaico sono rimasti esposti e la copertura di vetro del porticato presenta numerose lesioni. Sulla base degli accertamenti effettuati dai tecnici, risulta verosimile che il distacco dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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