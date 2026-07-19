Rubano un' auto | scheggia impazzita a Livorno speronamenti e incidenti

Un'auto rubata ha tentato di fuggire contromano in via Bartolena, a Livorno, e si è schiantata contro una Fiat 500 guidata da una donna di 67 anni. L’incidente è avvenuto alle 3.15 di sabato 18 luglio, provocando una serie di speronamenti e altri scontri lungo la strada. La vettura rubata ha continuato la fuga, coinvolgendo altri veicoli e creando un episodio di violenza sulla strada. Nessuna informazione sul numero di feriti o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 3.15 di sabato 18 luglio in via Bartolena a Livorno, dove un'auto rubata, lanciata contromano durante un tentativo di fuga, si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 guidata da una donna di 67 anni. L'impatto ha scaraventato la vettura della donna contro l'ingresso della farmacia Culla, in via del Mare, causando ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i soccorritori della Svs, insieme al personale del 118. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso: è sempre rimasta cosciente e, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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