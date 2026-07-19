rotary zannini nuovo presidente

Il Rotary Club di Comacchio, Codigoro e Terre Pomposiane ha nominato Fiorenzo Zannini come nuovo presidente, succedendo ad Andrea Galli. Nei prossimi mesi, il club intende sviluppare il progetto ‘Happycamp’ e coinvolgere figure di rilievo del mondo. La nomina è stata ufficializzata con il passaggio di consegne.

Passaggio di consegne nel Rotary Club Comacchio, Codigoro, Terre Pomposiane, tra Andrea Galli e il neo presidente Fiorenzo Zannini. L’obiettivo per il 20262027 è portare il service ’Happycamp’ a un nuovo livello e aprire ai grandi nomi del mondo con un programma delineato per i prossimi mesi da vero apripista. Zannini vuole un impegno totale che punti dritto al cuore delle fragilità. Il nuovo corso si concentrerà in modo preponderante sull’ambito medico e sull’ assistenza alle persone con bisogni specifici, un settore in cui il Rotary locale intende fare la differenza con progetti concreti. Il fiore all’occhiello sarà la prosecuzione di ’Happycamp’, il service che ogni anno anima il Florenz Open Air Resort e rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, unico in Italia a poter vantare il patrocinio del Ministero per le Disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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