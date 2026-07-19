Roggero in carcere l’annuncio di Salvini che cambia tutto!

Il gioielliere condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021 rimane in carcere. La Lega, invece, non si limita a chiedere una grazia presidenziale e annuncia che proporrà modifiche alla legge sulla legittima difesa. Salvini ha dichiarato che l’obiettivo è cambiare le norme per tutelare meglio chi si difende in situazioni di pericolo.

La Lega non si ferma alla richiesta di una possibile grazia presidenziale per Mario Roggero. Dopo la condanna a 14 anni di carcere per il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso nel 2021 due rapinatori, il partito di Matteo Salvini punta ora a modificare la normativa sulla legittima difesa. Secondo quanto riportato da AdnKronos, il partito ha già predisposto un disegno di legge che interviene sull’articolo 52 del codice penale, introducendo una nuova previsione per i casi di aggressione armata all’interno di abitazioni o attività commerciali. La proposta, presentata con la prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di « qualsiasi reazione » compiuta nell’immediatezza di un’aggressione a mano armata, senza considerare la proporzionalità dei mezzi utilizzati o la permanenza del pericolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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