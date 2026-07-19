Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | l’Inghilterra vince 6-4 contro la Francia

Da calcionews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 in una partita dei Mondiali 2026. La gara si è svolta durante la fase a gironi. I risultati delle altre partite sono disponibili per tutte le fasi del torneo, inclusi ottavi, quarti, semifinali e finale. La competizione si svolge per la prima volta in tre nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti. La classifica aggiornata tiene conto di tutte le partite disputate finora.

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Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I  risultati e la classifica dei  Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. FINALE 34 POSTO Francia-Inghilerra 4-6 (3? Rice (I), 18? Konsa (I), 37? Saka (I), 46? pt Saka (I), 48? Mbappé (F), 53? Barcola (F), 66? Mbappé (F), 87? rig. Saka (I), 96? Dembélé (F), 98? Bellingham (I)) SEMIFINALE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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