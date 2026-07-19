Il Milan sta valutando diverse operazioni di mercato, con un focus sulle uscite della rosa. Tra i nomi in discussione, Ricci non rientra tra i primi obiettivi di rinforzo sotto la guida di Amorim. La strategia attuale sembra orientata più a liberare spazio e risorse, piuttosto che ad acquisire nuovi giocatori di alto profilo. La finestra di mercato prosegue con attenzione alle eventuali opportunità di cessione.

Continua il mercato del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di altri giocatori per rinforzare la rosa di Ruben Amorim, ma in questo momento potrebbero essere le uscite a caratterizzare i movimenti dei rossoneri. In mediana, con il possibile rinnovo di Modric, ci potrebbero essere delle uscite, con Fofana e Loftus-Cheek pronti a essere ceduti sulla carta. promowebapp Il punto su Samuele Ricci. Occhio anche alla situazione di un altro mediano del Milan ovvero Samuele Ricci. Le ultime novità arrivano dal giornalista Matteo Moretto sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole: > "Occhio al futuro di Ricci perché è vero, è arrivato da poco meno di un anno, ha firmato un contratto fino al 2029. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - "Ricci non è tra i primissimi nomi di Amorim", occhio alla sorpresa di calciomercato per il Milan

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