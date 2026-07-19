racconto di una notte trama e anticipazioni puntate serali 19 luglio

al centro delle trame nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 19 luglio in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo una rivelazione di Canfeza, che incastrerà Afet. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Racconto di una notte, trame puntate del 19 luglio. Sureyya entrerà in possesso di una lettera – apparentemente scritta dal suo defunto marito Mehmet – nella quale lui ammetterà di sentirsi offeso per il suo legame con Canfeza. La donna non reggerà il dolore leggendo quelle parole durissime che il defunto consorte le avrà lasciato come una sorta di “testamento” e il suo cuore cederà. La madre di Mahir avrà un infarto e finirà in terapia intensiva, mentre Afet si sentirà in colpa per l’accaduto, ma continuerà a pensare di riuscire a farla franca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Racconto di una Notte Anticipazioni DOMENICA 5 LUGLIO

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