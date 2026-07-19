Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast dalla 14esima puntata

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata. Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’14esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Anticipazioni e trama. Mahir fa una sorpresa a Canfeza: affitta un locale in cui la ragazza potrà aprire il suo negozio. Felice, Canfeza decide di ringraziarlo preparando con le proprie mani i manti, il piatto preferito di Mahir, e organizzando una cena romantica. 🔗 Leggi su Tpi.it

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