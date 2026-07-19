Una notizia davvero inaspettata sconvolge Ferman Yilmaz nel corso del prossimo appuntamento di Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 26 luglio 2026. Proprio quando sta per confessare a tutta la sua famiglia di essere in attesa di un figlio dall’amante Efsane, l’uomo scopre che anche la moglie Sevde sta per avere un bambino da lui, a ventisette anni di distanza dal loro matrimonio. La doppia gravidanza mette dunque Ferman in una situazione difficile da sostenere. Di seguito le anticipazioni. Asaf è deciso a scoprire dove Selim abbia portato sua nipote Ceylan e tenta di rintracciarlo. Mahir e Canfeza cercano di ritagliarsi un momento di intimità lontano dal caos familiare, ma ogni tentativo viene interrotto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 26 luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Racconto di una Notte Anticipazioni Puntata DOMENICA 5 LUGLIO

Notizie e thread social correlati

Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 5 luglio 2026Domenica 5 luglio 2026, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Racconto di una Notte.

Temi più discussi: Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 12 luglio; Racconto di una notte: Episodio 55 Video; Racconto di una notte, la trama del 26 luglio; Racconto di una notte, stasera in tv: le anticipazioni del 12 luglio 2026.

Racconto di una notte: la morte di Ceylan #raccontodiunanotte #anticipazioni x.com

Racconto di una Notte, 19 luglio 2026: Asaf vuole divorziare da AfetRacconto di una Notte ci aspetta stasera 19 luglio 2026, con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi che andranno in onda oggi. msn.com

L'annientamento vince! Cos'è una Storia di Detective Occulto con un focus sull'Orrore Cosmico? reddit

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntataRacconto di una notte: anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata della serie turca in onda su Canale 5 questa sera, 19 luglio 2026 ... tpi.it