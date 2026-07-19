Pluriclassi autonomia e inclusione | online il nuovo Quaderno INDIRE con pratiche e strumenti per i docenti
È online il nuovo Quaderno INDIRE intitolato “Abitare la pluralità. Pratiche per l’autonomia e l’inclusione in pluriclasse”. Il volume, parte della collana “I Quaderni delle Piccole Scuole – Strumenti”, offre pratiche e strumenti dedicati alle classi con studenti di diverse età e livelli. Si focalizza sulle strategie per favorire l’autonomia degli studenti e l’inclusione, affrontando uno dei contesti più complessi e articolati della scuola attuale.
È online “Abitare la pluralità. Pratiche per l’autonomia e l’inclusione in pluriclasse”, il nuovo volume della collana “I Quaderni delle Piccole Scuole – Strumenti”, dedicato a uno dei contesti più complessi e ricchi della scuola contemporanea. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Dalla nostra scuola alla ricerca internazionale: nasce il nuovo Quaderno INDIRE sulle pluriclassi! Siamo immensamente orgogliosi di condividere un traguardo straordinario che vede la nostra Scuola Primaria di Pennisi protagonista attiva nel panorama della facebook