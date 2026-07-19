Pensioni e Modello Red | chi rischia la sospensione delle prestazioni collegate al reddito

Possibili “brutte sorprese” in arrivo sul cedolino della pensione di agosto per chi non ha presentato il modello Red. Chi non regolarizzerà la propria posizione con la dichiarazione reddituale 2022 entro il 15 settembre 2026 potrebbe vedersi revocare definitivamente le prestazioni collegate al reddito. L’Inps, infatti, potrebbe far partire le procedure di sospensione e i primi tagli per chi ha dimenticato di presentare la Dichiarazione della Situazione Reddituale con cui i pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito (come l’invalidità civile, l’integrazione al minimo o la quattordicesima) comunicano i propri redditi, così da verificare il diritto alla prestazione ricevuta e determinare il corretto importo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il 28 febbraio scade il termine per inviare all'Inps la Dichiarazione della situazione reddituale

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Temi più discussi: Per la dichiarazione RED 2023 il termine ultimo è il 15 settembre 2026; Pensioni a rischio per chi non ha comunicato i redditi relativi al 2022; Cedolino pensione di agosto con rimborsi 730, conguagli e avvisi INPS sul reddito; Indennità di frequenza, il cambio di scuola va comunicato all’INPS.

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