Pensioni e Modello Red | chi rischia la sospensione delle prestazioni collegate al reddito

Da ilgiornale.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per le pensioni di agosto, chi non ha presentato il Modello Red potrebbe ricevere sorprese negative. Se la dichiarazione reddituale 2022 non verrà consegnata entro il 15 settembre 2026, le prestazioni collegate al reddito potrebbero essere revocate in modo definitivo. La sospensione delle pensioni dipende dalla mancata regolarizzazione della posizione reddituale.

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Possibili “brutte sorprese” in arrivo sul cedolino della pensione di agosto per chi non ha presentato il modello Red. Chi non regolarizzerà la propria posizione con la dichiarazione reddituale 2022 entro il 15 settembre 2026 potrebbe vedersi revocare definitivamente le prestazioni collegate al reddito. L’Inps, infatti, potrebbe far partire le procedure di sospensione e i primi tagli per chi ha dimenticato di presentare la Dichiarazione della Situazione Reddituale con cui i pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito (come l’invalidità civile, l’integrazione al minimo o la quattordicesima) comunicano i propri redditi, così da verificare il diritto alla prestazione ricevuta e determinare il corretto importo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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