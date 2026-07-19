L'Inter ha difficoltà a trovare acquirenti per alcuni giocatori e non può acquistare senza uscite. Lo ha detto il giornalista Alfredo Pedullà, che ha analizzato le mosse di mercato dei nerazzurri. La squadra sta aspettando di liberarsi di alcuni calciatori prima di chiudere nuovi acquisti. Nessuna ufficialità sulla tempistica, ma la situazione resta bloccata finché non si troveranno soluzioni di uscita.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Dal suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter, analizzando nel dettaglio le prossime mosse strategiche dei nerazzurri in vista della nuova stagione. La dirigenza della Beneamata è al lavoro per puntellare la rosa e soddisfare le richieste tattiche di Cristian Chivu, attuale allenatore dell’Inter, concentrandosi soprattutto sui rinforzi in difesa e sulle rotazioni a centrocampo. Le manovre della compagine interista puntano a trovare il giusto equilibrio tra la sostenibilità economica e la competitività sul campo, valutando attentamente sia i profili in entrata sia le possibili cessioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà: «Problemi a cedere, figuriamoci ad acquistare senza uscite»

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