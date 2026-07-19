Pedullà | Problemi a cedere figuriamoci ad acquistare senza uscite

Da internews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha difficoltà a trovare acquirenti per alcuni giocatori e non può acquistare senza uscite. Lo ha detto il giornalista Alfredo Pedullà, che ha analizzato le mosse di mercato dei nerazzurri. La squadra sta aspettando di liberarsi di alcuni calciatori prima di chiudere nuovi acquisti. Nessuna ufficialità sulla tempistica, ma la situazione resta bloccata finché non si troveranno soluzioni di uscita.

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di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Dal suo canale YouTube, il giornalista  Alfredo Pedullà  ha fatto il punto sul  calciomercato dell’Inter, analizzando nel dettaglio le prossime mosse strategiche dei  nerazzurri  in vista della nuova stagione. La dirigenza della  Beneamata  è al lavoro per puntellare la rosa e soddisfare le richieste tattiche di  Cristian Chivu, attuale  allenatore dell’Inter, concentrandosi soprattutto sui rinforzi in difesa e sulle rotazioni a centrocampo. Le manovre della  compagine interista puntano a trovare il giusto equilibrio tra la sostenibilità economica e la competitività sul campo, valutando attentamente sia i profili in entrata sia le possibili cessioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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