Parrucca corona sete ricami | devozione e filologia del Divino Infante

Da ilmanifesto.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo racconta la storia del Divino Infante attraverso elementi come parrucche, corone, sete e ricami, evidenziando aspetti di devozione e filologia. La narrazione è presentata in due puntate inedite, con la possibilità di riceverne la seconda tramite abbonamento effettuato entro il 5 agosto. La pubblicazione include anche storie di personaggi come Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il Museo del Divino Infante con sede a Gardone Riviera, non distante dal Vittoriale, raccoglie la splendida collezione dell’imprenditrice tedesca Hiky Mayr rivolta alle iconiche rappresentazioni di Gesù Bambino. L’elegante signora, ormai ultranovantenne, ha mirabilmente conciliato la propria formazione cattolica con studi di taglio artistico, dedicando l’esistenza al recupero e alla valorizzazione di queste statuette, spesso trovate in condizioni esecrabili e sottoposte a un’opera meticolosa di pulizia e restauro. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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