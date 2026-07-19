PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE

Notizia in breve

Tra il 26 luglio e il 1° agosto 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive includono programmi come “Noos: L’Avventura della Conoscenza” e “Il Giovane” su Rai1, mentre Mediaset propone “Temptation Island” che si conclude con un triplete. La7, Tv8 e Nove trasmettono rispettivamente film, serie e programmi di approfondimento. La programmazione comprende anche titoli di cinema e approfondimenti, con variazioni tra le reti per la settimana.