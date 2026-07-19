PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE
Tra il 26 luglio e il 1° agosto 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive includono programmi come “Noos: L’Avventura della Conoscenza” e “Il Giovane” su Rai1, mentre Mediaset propone “Temptation Island” che si conclude con un triplete. La7, Tv8 e Nove trasmettono rispettivamente film, serie e programmi di approfondimento. La programmazione comprende anche titoli di cinema e approfondimenti, con variazioni tra le reti per la settimana.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 luglio al 1° agosto 2026. Rai1 D: Noos: L’Avventura della Conoscenza (25) L: Il Giovane Montalbano R M: Il Giovane Montalbano R M: Gifted: Il Dono del Talento G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (38) R V: TIM Summer Hits (44) S: Festival del Circo di Montecarlo R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Temptation Island (79) M: Temptation Island (89) M: Temptation Island (99) G: Battiti Live (55) V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (910) R nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: Juventus, Primo Amore 1ªTv L: Delitti in Paradiso 2 1ªTv M: M: Boston Blue 1ªTv G: Il Commissario Rex 1ªTv V: L’Ispettore Coliandro R S: Nel Segno del Giallo 1ªTv Italia 1 D: Le Iene Presentano: Il Verdetto R L: I Predoni M: Bastardi Senza Gloria M: Chicago P. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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