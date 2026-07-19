Oroscopo | nella classifica di Joss vola alta la Vergine ma sono tanti i segni che non brillano

Nella classifica settimanale dal 20 al 26 luglio, la Vergine si posiziona al primo posto, risultando il segno più in evidenza. Tra i segni meno favoriti, ci sono alcuni che mostrano difficoltà o meno energia rispetto agli altri. L’astrologo ha condiviso in un reel le classifiche con i segni in crescita e quelli in calo, senza approfondire motivazioni o previsioni dettagliate. La lista si basa su analisi di posizioni planetarie e influenze astrali.

L’astrologo ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down della settimana dal 20 al 26 luglio. Se anche voi siete curiosi di scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli sull’oroscopo per affrontare al meglio questa parte del mese estivo che vede protagonista la Vergine. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà? L’oroscopo di Joss per Novella 2000 ci racconta di una settimana, quella dal 20 al 26 luglio, altalenante per parecchi segni zodiacali. Tra coloro chiamati alla prudenza, troviamo il Toro, la Bilancia, lo Scorpione e il Capricorno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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